В Нигерии столкнулись два автобуса, погибли 26 человек

2017-05-06 23:02 | www.apa.az | 4

По меньшей мере 26 человек стали жертвами столкновения двух автобусов на оживленной трассе в западной части Нигерии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщил представитель полиции штата Ойо, в результате аварии еще 11 человек получили ранения. По информации правоохранителей, два автобуса пытались обогнать другие автомобили, что закончилось столкновением и пожаром.

Как отмечает агентство со ссылкой на данные статистики, ДТП в Нигерии нередки — в прошлом году дорожные происшествия унесли жизни более пяти тысяч человек. Многие аварии происходят из-за неосторожного вождения, также причиной называют плохое состояние дорог и самих авто.