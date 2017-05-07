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"Боко Харам" отпустил 82 школьниц, похищенных в 2014 году

2017-05-07 01:37 | www.apa.az | 4

Боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам" освободили 82 девушки, которые были похищены в Чибоке в 2014 году. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в правительстве страны.

По словам неназванного источника, освобождение школьниц последовало за переговорами между представителями экстремистской группировки и правительством.

"Да, 82 девочки освобождены, они должны прилететь в Абуджу (столицу Нигерии — ред.) из города Банки (Banki) в штате Борно", — сообщил он.

Ранее президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что правительство "постоянно находится на связи посредством переговоров, местной службы разведки, чтобы обеспечить освобождение остающихся в плену девушек и других похищенных людей невредимыми".

В апреле 2014 года боевики исламистской группировки "Боко Харам" похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось. В августе 2016 года боевики "Боко Харам" опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы. Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов.

Более 20 из похищенных школьниц были освобождены в октябре прошлого года при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Остальные сбежали из плена самостоятельно или были вызволены на свободу. При этом 195 девушек числились пропавшими.

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