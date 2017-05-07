Во Франции задержанный у военной базы мужчина признался в подготовке теракта

2017-05-07 02:34 | www.apa.az | 4

Во Франции подозреваемый в связях с террористической группировкой «Исламское государство» экстремист признался, что планировал нападение. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция Europe1.

Вечером 5 мая во Франции задержали бывшего военнослужащего рядом с военной базой Эврё в Нормандии на западе страны. Его подозревали в подготовке теракта.

По данным радиостанции, 34-летний мужчина планировал совершить теракт в одиночку от имени ИГ. На допросе он признался в этом намерении.