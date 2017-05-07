В США полицейские застрелили школьника из-за пневматического пистолета

2017-05-07 03:00 | www.apa.az | 4

В американском Сан-Диего полицейские застрелили 15-летнего подростка после того, как он направил на них пневматический пистолет. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает The Sacramento Bee.

Отмечается, что инцидент произошел на автомобильной стоянке возле школы в южной части города. Молодой человек направил на сотрудников правоохранительных органов пневматический пистолет, не реагируя на требование опустить оружие.

Полицейские совершили несколько выстрелов с целью обезвредить школьника, после чего оказали ему первую помощь. Подросток скончался вскоре после госпитализации.