В пригороде Парижа произошла стрельба, есть погибший

2017-05-07 03:40 | www.apa.az | 3

Во французской коммуне Плезир накануне президентских выборов в стране неизвестные застрелили мужчину на парковке ресторана быстрого питания. Как сообщает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает газета Parisien.

Отмечается, что нападавшие произвели 11 выстрелов в погибшего. Инцидент произошел около 21.30 по местному времени (22.30 мск).

По факту стрельбы идет проверка. Погибший мужчина был известен французским правоохранителям. Предварительная версия случившегося — сведение счетов.