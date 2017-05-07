Во Франции объявлены в розыск трое подозреваемых в подготовке теракта.

2017-05-07 04:19 | www.apa.az | 4

Национальная полиция Франции накануне президентских выборов выпустила ориентировки на трех человек, подозреваемых в подготовке теракта, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства

«Вчера, 6 мая, французская полиция распространила ориентировку на трех человек, которые подозреваются в подготовке теракта на французской территории», — сказали в нацполиции.

Отмечается, что ориентировки также размещены в соцсетях.

По ее словам, речь идет о двух гражданах Бельгии Биляле аль-Маркори и Тарике Джадауне, а также о гражданине Афганистана Забиулле Сарвари.

В воскресенье во Франции пройдет второй тур президентских выборов.