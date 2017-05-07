WikiLeaks заявила, что нашла "российский след" в утечке писем штаба Макрона

2017-05-07 05:45 | www.apa.az | 4

Сайт WikiLeaks сообщил, что в метаданных писем штаба кандидата в президенты Франции от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона обнаружены записи с данными сотрудника российской компании, передает АПА со ссылкой на Газета.ру.

«Имя сотрудника подрядной компании российского правительства «Эврика» появляется девять раз в данных по просочившемуся архиву xls_cendric.rar», — говорится в твиттере ресурс. Сообщение сопровождено снимком экрана, на котором изображена таблица с датами. В ней фигурирует Рошка Георгий Петрович.

В последующем сообщении WikiLeaks приводит статью, в которой говорится о связи компании «Эврика» с ФСБ России.

Ранее WikiLeaks заявил об утечке электронных писем штаба Макрона.

Команда Макрона также заявила о хакерской атаке на электронную почту представителей движения, в результате чего предположительно произошла утечка данных.