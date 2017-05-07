Турция и Азербайджан определили сферы льготного торгового соглашения (Эксклюзив)

2017-05-07 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан уже определили 68 групп товаров, которые будут охвачены льготным торговым соглашением, сказал Trend секретарь по торговым вопросам посольства Турции в Азербайджане Ахмет Атакер.

По его словам, большинство этих групп касаются сельскохозяйственной продукции.

Как сказал секретарь, работы над соглашением еще продолжаются, и ожидается, что оно будет подписано до конца текущего года.

По его словам, это соглашение откроет новую страницу в торговых отношениях Турции и Азербайджана.

"Самая главная цель Турции - подписание с Азербайджаном соглашения о свободной торговле", - сказал Атакер.

Ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сообщил, что подписание льготного торгового соглашения ожидается в рамках VI заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция, которое состоится в первой половине 2017 года.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в первом квартале 2017 года достиг почти 553 миллионов долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлись 308,7 миллиона долларов. По сравнению с первым кварталом прошлого года товарооборот между двумя странами вырос более чем вдвое, а экспорт в Турцию вырос в 5,2 раза.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Ирина Парфёнова)

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