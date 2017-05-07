У IV Всемирного форума по межкультурному диалогу был очень глубокий смысл и ясная цель - депутат

2017-05-07 08:15 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан, проведя IV Всемирный форум по межкультурному диалогу, доказал, что является центром, привлекающим к сотрудничеству противоречащие друг другу силы. Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, профессор Муса Гасымлы.

По его словам, у IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, который прошел под руководством Президента Ильхама Алиева в Баку, был очень глубокий смысл и ясная цель.

Депутат отметил, что Азербайджан, проведя этот форум, продемонстрировал, что будущее всего мира заключается не в противоречии культур и цивилизаций, а во взаимном сотрудничестве и обогащении различных культур.

IV Всемирный форум по межкультурному диалогу прошел с четвертого по шестое мая в Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева)