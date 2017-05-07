Потенциал для турецких инвестиций в агросектор Азербайджана очень большой - министр

2017-05-07 08:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Существует большой потенциал для инвестиций турецких предпринимателей в аграрный сектор Азербайджана, считает министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

По мнению министра, турецкие компании могут также участвовать в технологической модернизации агросектора Азербайджана.

В интервью журналу Is Dunyamiz Асадов отметил, что созданный Турцией и Азербайджаном Исполнительный комитет по сельскому хозяйству недавно обсуждал возможность для предпринимателей обеих стран совместно инвестировать в третьи страны.

"Например, турецкие предприниматели могут помочь в экспорте азербайджанской продукции в страны Европы и Ближнего Востока, в свою очередь наши предприниматели могут помочь турецким бизнесменам в поставках их товаров на постсоветское пространство. Вместе с тем, хочу отметить, что в настоящее время Азербайджан и Турция обсуждают конкретные предложения по внедрению таможенных льгот для взаимной торговли продовольственной и сельскохозяйственной продукцией", - сказал министр.

Асадов отметил, что турецким и азербайджанским предпринимателям также было бы целесообразным создавать совместные предприятия, расширить импортно-экспортные операции и сотрудничать в сфере поставок агропродукции.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в первом квартале 2017 года составил 552,7 миллиона долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлось 308,7 миллионов долларов. За год товарооборот между Азербайджаном и Турцией вырос в 2,15 раза.

(Автор: Азад Гасанли)

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