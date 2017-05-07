Ирина Бокова: Мы возвращаемся из Баку с новыми идеями

2017-05-07 09:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Мы на правильном пути. Мы знаем, куда и зачем мы движемся. Такими словами Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова подвела итог Форума, который завершился шестого мая в Баку. Многочисленные презентации, дискуссии, выставки объединяла тема межкультурного диалога, передает Радио ООН.

Предупреждение терроризма в киберпространстве, образование девочек как инструмент борьбы с экстремизмом, роль туризма в сближении культур, отношение к мигрантам в городах – это лишь некоторые темы, которые обсуждали участники Форума. По словам Ирины Боковой, уникальная особенность Бакинского форума – в том, что сюда съехались не только представители правительств, но и эксперты, представители академических кругов и бизнеса, ученые, и гражданские активисты.

Все они, считает глава ЮНЕСКО, вернутся в свои страны не только с обновленной решимостью продолжать эту работу, но и с новыми идеями. Ирина Бокова добавила, что уезжает из Баку с чувством оптимизма. Я знаю, что мы на правильном пути, что мы гораздо лучше понимаем, что и как надо делать, отметила она.

Азербайджан уже в четвертый раз организует Форум по вопросам межкультурного диалога. И если в первой встрече принимали участие порядка 40 стран, то в этом году в Баку приехали делегаты из 120 государств.