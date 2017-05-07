Сегодня во Франции проходит второй тур выборов президента

2017-05-07 09:49 | www.apa.az | 4

В воскресенье, 7 мая, во Франции проходит второй (последний) тур выборов президента.

Как передает АПА, pа пост главы государства во втором туре борются лидер политического движения “Вперед!” центрист Эммануэль Макрон и представительница националистической ультраправой партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен.

Предварительные результаты волеизъявления французов станут известны уже в воскресенье, когда после закрытия всех избирательных участков будут объявлены результаты экзит-поллов.