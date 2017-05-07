Назарбаев: новым направлением деятельности армии Казахстана является борьба с терроризмом

2017-05-07 10:01 | www.apa.az | 4

Борьба с терроризмом стала принципиально новым направлением деятельности армии Казахстана.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в воскресенье во время военного парада, посвященного 25-летию образования Вооруженных сил Казахстана и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

“Сегодня вместе со страной Вооруженные силы переживают исторический этап своей модернизации. Принципиально новым направлением деятельности является борьба с терроризмом. Казахстанская армия должна держать руку на пульсе времени и быть готовой дать отпор любой угрозе, откуда бы она ни исходила”, - подчеркнул Назарбаев.

Парад войск проходит в Астане на площади перед монументом “Казак Ели”. Он является самым зрелищным и масштабным за прошедшие годы. В параде задействовано свыше 5 тыс. военнослужащих, порядка 300 единиц вооружения и военной техники, более 70 вертолетов и самолетов военной авиации.