Задержанный во Франции экс-солдат признался в планировании теракта

2017-05-07 10:28 | www.apa.az | 4

Задержанный во Франции бывший солдат признался в планах организовать теракт от имени террористической группировки ИГ.

Как передает АПА со ссылкой на AFP, 34-летний мужчина, чье имя не называется, был задержан на военной базе, находящейся в городе Эврё к северу от Парижа.

По данным следствия, экс-солдат носил униформу с нашивкой ИГ на месте воинских знаков различия. В его автомобиле был обнаружен накопитель информации (“флэшка”), на котором содержалось признание в том, что он является сторонником ИГ. В кустах неподалеку были обнаружены помповое ружье, два револьвера и амуниция. Как предполагается, мужчина в 2013 году был уволен из армии после десяти лет службы. Он перешел в ислам, после чего, с 2014 года, находился в зоне внимания спецслужб из-за чрезмерной радикализации.