Террористы подорвали автобус на шоссе Дамаск - Эс-Сувейда

2017-05-07 11:27 | www.apa.az | 3

Террористы устроили взрыв в автобусе, следовавшем по шоссе Дамаск - Эс-Сувейда.

Как передает АПА со ссылкой на телеканал “Сурия”, бомба была приведена в действие с помощью дистанционного устройства.

Среди пассажиров много раненных, их численность не уточняется.

Эс-Сувейда расположена в 70 км к югу от Дамаска. Этот город в отличие от соседних Дераа и Эль-Кунейтра не затронут военными действиями. Войска преследуют банды террористов группировки “Исламское государство” в восточных районах одноименной провинции и на границе с Иорданией.