Завтра в некоторых северных и западных районах ожидается временами дождь

2017-05-07 12:45 | www.apa.az | 4

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, в некоторых местах ожидается слабый туман, сообщили АПА в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится на умеренный северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем - 25-30, в Баку ночью - 13-15, днем - 25-29 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 757 мм до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70, днем 45-55 процентов.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах ожидается гроза, временами дождь, утром местами ожидается туман. Местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха в районах ночью - 11-16, днем - 25-30, в горах ночью - 5-10, днем - 12-17 градусов тепла.