Порошенко поздравил украинцев с “европейской весной”

2017-05-07 13:58 | www.apa.az | 4

Президент Петр Порошенко пожелал украинцам почувствовать себя народными дипломатами во время проведения песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве и сделать все возможное, чтобы зарубежные гости уехали с наилучшими впечатлениями об Украине.

Как передает АПА, об этом он сказал в Обращении по случаю официального старта “Евровидения-2017”, сообщается на сайте Главы государства.

Он напомнил, что Евровидение - самый известный песенный конкурс в мире, а первый конкурс прошел в 1956 году.

“Песня тоже объединяла Европу, залечивала раны, нанесенные Второй мировой. И никто не мог тогда еще представить, что этот конкурс станет символом развития шоу-бизнеса, коммуникационных технологий и телевидения как искусства”, - подчеркнул Президент.

“Победа Русланы весной 2004 оказалась созвучна с первым проевропейским Майданом. Триумфальное выступление Джамалы прошлой весной в Стокгольме вновь привело “Евровидение» в Киев. Мощная международная поддержка песни «1944» стала знаком солидарности с крымскотатарским народом. Едва ли не впервые на конкурсе победила песня такого драматического напряжения”, - отметил Президент.

Он поблагодарил Джамалу за победу и за то, что “сделала возможным, чтобы это большой европейский праздник пришел в Украину”.