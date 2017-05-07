В Баку проходит церемония прощания с известным ученым Рафигой Алиевой

2017-05-07 14:06 | www.apa.az | 4

В Баку проходит церемония прощания с известным ученым, действительным членом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктором химических наук Рафигой Алиевой.

Как передает АПА, в проходящем в здании НАНА церемонии принимают участие глава Администрации президента Рамиз Мехдиев, министры, ученые, члены семьи покойной и представители общественности.

Отметим, что Р.Алиева скончалась 6 мая на 85-м году жизни.

Рафига Алиева родилась 20 сентября 1932 года в городе Нахчыван. По окончании средней школы в 1951-1956 годах получила образование на химическом факультете Азербайджанского государственного университета.

Начав трудовую деятельность в 1956 году в Азербайджанском политехническом институте, Рафига Алиева с 1957 года работала в Азербайджанском государственном университете, а 1958-1960 годах младшим научным сотрудником в Институте химических проблем Академии наук Азербайджана. Получив в 1960-1963 годах образование в аспирантуре химического факультета Азербайджанского государственного университета, Рафига Алиева с 1964 года до конца жизни работала на кафедре аналитической химии университета, занимая здесь должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора. С 2001 года она заведовала научно-исследовательской лабораторией «Экологическая химия и охрана окружающей среды».

В 1970 году Рафига Алиева защитила кандидатскую, а в 1999 году – докторскую диссертацию, в том же году была удостоена звания профессора. В 2007 году была избрана членом-корреспондентом, а в 2014 году – действительным членом Национальной Академии Наук Азербайджана.

Посвятившая жизнь химической науке, Рафига Алиева отдавала все знания и умения подготовке высококвалифицированных кадров в этой области. Изыскания ученого, более полувека занимавшегося педагогической деятельностью, были посвящены установлению зависимости между параметрами, характеризующими аналитические реакции, и структурой комплексных соединений. Ряд исследований Рафиги ханум, непосредственно связанных с охраной окружающей среды, одновременно был направлен на разработку методики определения металлов с помощью органических реактивов и их выделения. Ее работы, связанные с актуальными проблемами экологии, внесли вклад в обеспечение устойчивого развития нашей страны.

Автор более 450 научных работ, 25 учебников и учебных пособий, 20 патентов, Рафига Алиева являлась членом ряда ученых советов и научных обществ. Под руководством ученого подготовлено более 20 докторов философии и докторов наук.

Плодотворная научно-педагогическая деятельность известного ученого-химика Рафиги Алиевой получила высокую оценку. За заслуги в развитии науки и образования в Азербайджане она была удостоена высшей награды независимой Азербайджанской Республики - ордена «Шохрат».

Отметим, что Р.Алиева приходилась тетей президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.