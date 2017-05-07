В Азербайджане арестована группа военнослужащих, сотрудничавших с армянскими спецслужбами

2017-05-07 14:47 | www.apa.az | 4

Генпрокуратура, Министерства обороны и внутренних дел, а также Служба государственной безопасности распространили совместное заявление. Как передает АПА, в заявлении отмечается, что на основе полученной информации о планируемых армянскими спецслужбами широкомасштабных диверсиях на территории Тертерского района была выявлена группа азербайджанских военнослужащих передавшая военные тайны врагу.

На основе собранного материала 3 мая было возбуждено уголовное дело и начало следствие с привлечение следственной группы из вышеназванных ведомств.

Арестована группа военнослужащих и гражданских лиц, сотрудничавших с армянскими спецслужбами.