При перестрелке на границе с Пакистаном погибли 50 афганских военных

2017-05-07 16:09 | www.apa.az | 4

Начальник пограничного корпуса пакистанской провинции Белуджистан генерал-лейтенант Надим Ахмед заявил, что в ходе произошедшей в пятницу перестрелки на границе с Афганистаном погибли 50 афганских военнослужащих, 100 получили ранения.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, армия Пакистана 5 мая обвинила афганских пограничников в обстреле своей территории, сообщив изначально о гибели одного мирного гражданина и 18 пострадавших, в том числе служащих пограничного корпуса.

По данным на сегодняшний день, погибло 12 человек, в том числе служащий погранкорпуса, и 40 пострадали. В армии заявляли, что афганские пограничники открыли огонь по служащим пограничного корпуса Пакистана, охранявшим группу участников переписи населения в находящихся на границе населенных пунктах у погранпункта Чаман.

В воскресенье на брифинге в Чамане генерал-лейтенант Ахмед рассказал, что афганские военные в тот день якобы “вошли в Пакистан и оккупировали дома, чтобы занять позиции и начать атаку”. “В свою очередь пакистанские силы атаковали афганские пункты контроля, убив 50 человек и ранив 100”, — приводит слова Ахмеда местная пресса.

Он добавил, что пакистанские военные “не ликуют” по поводу потерь со стороны Афганистана, поскольку “афганцы наши братья”. Тем не менее, он возложил всю ответственность за произошедшее на афганских служащих, повторив позицию Исламабада, что Афганистан был заранее проинформирован о предстоявшей переписи в разделенных линией Дюранда населенных пунктах.

О перестрелке в районе Чамана стало известно утром в пятницу, погранпереход был на некоторое время закрыт. О прекращении огня армия Пакистана сообщила около 17.00. По словам Ахмеда, о прекращении огня попросила афганская сторона. “Мы хотим предельно четко заявить, что международная граница Пакистана не подлежит обсуждению и по ней не будет компромиссов”, — добавил он.

Из-за неурегулированности пограничного вопроса между пакистанскими и афганскими пограничниками регулярно происходят перестрелки. В прошлом году столкновения пограничников двух государств у погранперехода Торхам продолжались несколько дней после того, как пакистанские пограничники начали работы по установке ворот на КПП. В конце марта сообщалось, что Пакистан начал строительство заграждений на отдельных участках границы с Афганистаном для борьбы с проникновением террористов с территории соседнего государства.