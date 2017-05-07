Рафига Алиева предана земле в Аллее почетного захоронения

2017-05-07 17:33 | www.apa.az | 3

Сегодня состоялись похороны известного ученого-химика, действительного члена Национальной Академии Наук Азербайджана, доктора химических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Рафиги Алирза гызы Алиевой.

Как передает АПА, ее предали земле на Первой аллее Почетного захоронения.

Р.Алиева скончалась 6 мая на 85-м году жизни.

Отметим, сегодня прошла церемония прощания с известным ученым-химиком Азербайджана, действительным членом Национальной Академии Наук Азербайджана, доктором химических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Рафигой Алирза гызы Алиевой. В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.