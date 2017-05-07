В горах Болгарии погибли двое туристов

2017-05-07 18:37 | www.apa.az | 3

Двое туристов - мужчина и женщина - погибли в горах Стара планина в Болгарии.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Горно-спасательная служба.

“Тела двух туристов - мужчины и женщины - были обнаружены сегодня в районе вершины Малый Купен в горах Стара планина”, - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, инцидент с группой туристов, заблудившихся в тумане, произошел накануне. Одна из женщин поскользнулась и упала со скалы, ее спутник пытался оказать помощь, но также упал.

Третья туристка не пострадала и утром сумела добраться до горной хижины и вызвала спасателей. Расследование происшествия продолжается.