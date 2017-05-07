В правительстве Израиля предложили лишить арабский язык статуса государственного

2017-05-07 19:30 | www.apa.az | 3

Комитет по вопросам законодательства правительства Израиля единогласно утвердил законопроект о национальном характере государства.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, согласно документу, государственным языком страны признается иврит, а арабский получает лишь особый статус.

Согласно его данным, предлагается утвердить Иерусалим столицей государства, а иврит - единственным государственным языком. В предложенном партией “Ликуд” проекте закона оговаривается, что “государство обязано обеспечить каждому жителю Израиля вне зависимости от религии, расы и национальности сохранение своей культуры, традиции, языка и самоидентификации”. Однако оппозиция уже подвергла законопроект критике, так как, по ее мнению, он нарушает демократические права граждан.

Теперь законопроект отправится на обсуждение в Кнессет (парламент страны).

На сегодняшний день арабский язык наряду с ивритом является государственным в Израиле. Этническими арабами являются около 20% жителей страны.