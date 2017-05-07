Минобороны Азербайджана о ситуации на фронте

2017-05-07 09:44 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 121 раз.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Беркабер, Шаваршаван Ноемберянского района, Чинари, Мосесгех Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Мезем, Гушчу Айрым Газахского района, Агдам, Агбулаг, Коханеби и Алибейли Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Джевахирли, Мерзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Джебраильского районов.

A.M.