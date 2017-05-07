В США полицейские застрелили школьника

2017-05-07 09:50 | www.oxu.az | 2

В американском Сан-Диего полицейские застрелили 15-летнего подростка после того, как он направил на них пневматический пистолет.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Sacramento Bee.

Отмечается, что инцидент произошел на автомобильной стоянке возле школы в южной части города. Молодой человек направил на сотрудников правоохранительных органов пневматический пистолет, не реагируя на требование опустить оружие.

Полицейские совершили несколько выстрелов с целью обезвредить школьника, после чего оказали ему первую помощь. Подросток скончался вскоре после госпитализации.

A.M.