Туркменистан и Германия проведут деловые переговоры

2017-05-07 11:17 | www.trend.az | 3

АШХАБАД/ Trend/ - Очередное заседание совместной туркмено-германской рабочей группы состоится 11 мая текущего года в Ашхабаде, говорится в сообщении туркменского правительства.

Этот вопрос был рассмотрен на заседании Кабинета Министров Туркменистана.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что "Федеративная Республика Германия традиционно является одним из основных деловых партнёров нашей страны, отношения с которым неизменно строятся на принципах доверия, взаимоуважения интересов и дружбы двух народов".

В активе межгосударственного сотрудничества многолетний опыт и заметные результаты совместной работы в самых разных сферах.

"Нынешняя встреча в Ашхабаде, как и все предыдущие, придаст новый импульс межгосударственному диалогу, выразил уверенность туркменский лидер"- сказано в информации.

В Туркменистане по состоянию на 2016 год зарегистрировано 167 инвестиционных проектов и контрактов с участием германского капитала на общую сумму 540 миллионов долларов США и около 555 миллионов евро.

Германские компании вносят существенный вклад в реализацию долгосрочных проектов в Туркменистане. В их числе такие компании, как Siemens, Daimler, Claas, Rohde & Schwarz, Dresser-Rand.

В октябре 2016 года Меджлис (парламент) Туркменистана ратифицировал соглашение с Федеративной Республикой Германией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

Документ был одобрен на очередном заседании национального парламента пятого созыва. Церемония самого подписания прошла в рамках двухдневного (29-30 августа 2016 года) рабочего визита президента Гурбангулы Бердымухамедова в Германию.

(Автор: Гусейн Гасанов)