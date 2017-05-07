Туркменистан готовит проект очистки почвы прибрежной полосы Каспия

2017-05-07 11:32 | www.trend.az | 3

АШХАБАД/ Trend/ - На заседании Кабинета Министров Туркменистана был представлен проект очистки почвы прибрежной полосы Каспия, говорится в сообщении туркменского правительства.

Проект планирует осуществить консорциум из местных предприятий «Gazyk», «Hazar Balyk» и британской «Global Ecological Ventures».

Прикаспийский регион является уникальным природным комплексом с единой экосистемой, сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

По его мнению, флора и фауна Каспийского моря требуют очень бережного и осмотрительного подхода.

Туркменистан чётко соблюдает все взятые на себя в этой области обязательства и вместе с Программой защиты окружающей среды ООН, Каспийской экологической программой, Всемирным экологическим фондом и другими международными структурами претворяет в жизнь крупные проекты по охране природы, продолжил глава государства.

Для обеспечения экологического благополучия природной среды Каспия, её защиты от возможного негативного влияния хозяйственной деятельности и техногенных ситуаций необходимо предпринимать практические шаги, сказал, согласно правительственному сообщению, президент Туркменистана.

Каспийское море - самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с мировым океаном

Ранее сообщалось, что Ашхабад инициировал создание постоянно действующего Каспийского экономического форума, призванного стать эффективной переговорной площадкой для представителей правительственных и деловых кругов стран региона.

В целом, это послужит, как отмечало в своем комментарии госагентство Туркмен довлет хабарлары повышению инвестиционной привлекательности Каспийского региона, его полномасштабной интеграции в систему мирохозяйственных связей.

(Автор: Гусейн Гасанов)