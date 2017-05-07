В Азербайджане проводится вступительный экзамен в вузы по I и IV группам специальностей

2017-05-07 09:54 | www.oxu.az | 2

Государственный экзаменационный центр сегодня проводит вступительные экзамены в вузы Азербайджана по I и IV группам специальностей на 2017/2018 учебный год.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на на АПА, об этом сообщили в ГЭЦ.

Экзамен проходит в 11 городах республики – в Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгаите, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

В экзамене предусматривается участие 30 239 абитуриентов. Из них 25 612 абитуриентов сдают экзамены по I группе специальностей, 4 627 - по IV группе.

Экзамены во всех зданиях начнутся в 11:00 и будут длиться 3 часа.

Абитуриенты, участвовавшие в экзаменах, смогут ознакомиться с их результатами и графическим изображением карты ответов на веб-странице Государственного экзаменационного центра через 3-4 дня после экзаменов.

A.M.