Во Вьетнаме число погибших в крупном ДТП с автобусом возросло до 12 (Обновлено)

2017-05-07 11:49 | www.trend.az | 3

11:49 (GMT+4) Число погибших в результате столкновения автобуса и грузовика в центральной части Вьетнама увеличилось до 12 человек, 33 пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По уточненной информации, в автобусе находилось 43 человека, его водитель погиб. По данным местной газеты Lao Dong, водитель грузовика получил ранения.

Причина аварии уточняется. Согласно предварительным данным, до инцидента водитель грузовика ускорился и на скорости 105 километров в час перестроился на полосу, по которой двигался автобус.

10:01 (GMT+4) Грузовик врезался в едущий навстречу автобус в центральной части Вьетнама, погибли 11 человек, еще 23 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел утром в воскресенье в не считающейся туристической провинции Зялай. В автобусе находилось 36 пассажиров, его водитель погиб. О состоянии здоровья водителя грузовика не сообщается.

По словам главы автоинспекции провинции, люди оказались заблокированы в салоне автобуса, местным жителям пришлось помогать спасателям и взламывать его дверь.

Агентство отмечает, что дорожные происшествия не являются редкостью для Вьетнама, где в прошлом году в результате ДТП погибли около девяти тысяч человек.