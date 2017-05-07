Сегодня во Франции проходит второй тур выборов президента

2017-05-07 10:53 | www.oxu.az | 4

Во Франции проходит второй (последний) тур выборов президента.

Как передает Oxu.Az, на пост главы государства во втором туре борются лидер политического движения «Вперед!» центрист Эммануэль Макрон и представительница националистической ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Предварительные результаты волеизъявления французов станут известны уже в воскресенье, когда после закрытия всех избирательных участков будут объявлены результаты экзит-поллов.

A.M.