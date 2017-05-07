Сегодня в Баку состоится Всемирный марафон Wings for Life

2017-05-07 11:08 | www.oxu.az | 4

Сегодня впервые в Азербайджане пройдет благотворительный забег Wings for Life в формате App Run (бег с помощью приложения).

Сегодня, любой желающий сможет присоединиться к десяткам тысяч бегунов по всему миру и бежать за тех, кто не может, чтобы внести свой вклад в развитие исследований травм спинного мозга и изменить к лучшему жизни миллионов людей по всему миру, сообщили Oxu.Az организаторы проекта в Баку.

Wings for Life World Run – уникальный забег, который начинается в одно и то же время по всему миру в десятках стран. Финиш для каждого участника наступит в разное время и на разном расстоянии, потому что финишная черта будет догонять бегунов.

Чтобы присоединиться к забегу, для начала нужно скачать приложение Wings for Life World Run на телефон, пройти регистрацию и записаться на бег в нашей стране.

Приложение Wings for Life World Run для iOS или Android можно скачать бесплатно. Через 30 минут после начала забега, участников начнет догонять виртуальный автомобиль-кетчер, который будет постепенно увеличивать скорость. Когда виртуальный кетчер-кар доедет до участника – это значит, что он пересек финишную черту.

«Участие в благотворительном забеге бесплатно. Но мы призываем вас участвовать в сборе средств в рамках проекта. 100% собранных пожертвований пойдут в фонд Wings For Life, на исследование травм позвоночника и клинические исследования в лучших институтах по всему миру», - говорится в сообщении.

Забег состоится 7 мая в Баку, старт – на Площади Государственного флага. Начало мероприятия в 14:30. Для регистрации - http://win.gs/qach

A.M.