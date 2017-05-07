NIKOIL | Bank поздравил ветеранов Великой Отечественной Войны – ФОТО

2017-05-07 11:16 | www.oxu.az | 4

По случаю 72-ой годовщины со дня Победы над фашизмом, NIKOIL | Bank оказал финансовую помощь ветеранам Великой Отечественной Войны – членам Общественного Объединения Участников Ленинградской Блокады (ныне - Санкт-Петербург), пережившим страшные 900 дней блокады города. Встреча проходила за традиционным праздничным обедом. А сотрудники Ленкоранского филиала Банка поздравили с наступающим праздником ветерана ВОВ Пашаева Дашдемира, 1925 года рождения. Дашдемир муаллим был призван на фронт в 1943 году и прошел свой боевой путь от белорусского фронта до Берлина.

Напомним, что блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. За годы блокады погибло, по разным данным, от 300 тыс. до 1,5 млн. человек, только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода. Также следует отметить, что в период с 1941 по 1945 год в ряды советской армии было призвано около 600 000 азербайджанцев, почти половина из которых погибла на фронте.

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A.M.