Террористы подорвали автобус на шоссе Дамаск – Эс-Сувейда

2017-05-07 11:47 | www.oxu.az | 2

Террористы устроили взрыв в автобусе, следовавшем по шоссе Дамаск – Эс-Сувейда.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал «Сурия», бомба была приведена в действие с помощью дистанционного устройства.

Среди пассажиров много раненных, их численность не уточняется.

Эс-Сувейда расположена в 70 км к югу от Дамаска. Этот город в отличие от соседних Дераа и Эль-Кунейтра не затронут военными действиями. Войска преследуют банды террористов группировки ИГИЛ в восточных районах одноименной провинции и на границе с Иорданией.

A.M.