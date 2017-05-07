Франсуа Олланд проголосовал на выборах президента

2017-05-07 13:01 | www.trend.az | 3

Президент Франции Франсуа Олланд проголосовал во втором туре выборов нового главы государства через два часа после открытия избирательных участков, передает РИА Новости.

Уходящий глава государства приехал на участок в хорошем настроении, охотно общался с собравшимися избирателями, а также позировал фотографам. После того, как Олланд вышел из кабинки для голосования, одна из женщин подарила ему цветок, который тот передал одному из сопровождающих.

По традиции бюллетень в урну Олланд опускает в городе Тюль на юго-западе страны. Мэром этого города он был в период с 2001-го по 2008 год.

Первого декабря 2016 года Олланд объявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на праймериз Социалистической партии. Впервые со времен основания Пятой республики в 1958 году глава французского государства отказался от попытки продлить пребывание на посту.

Во втором туре президентских выборов борьбу ведут лидер движения "Вперед" экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01 процент голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3 процента).