В Астане прошел самый масштабный военный парад в истории Казахстана – ФОТО

2017-05-07 12:47 | www.oxu.az | 3

В Астане прошел самый масштабный военный парад в истории Казахстана.

Как передает Oxu.Az, об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает портал NUR.kz.

Смотр был приурочен к 25-летию создания вооруженных сил республики.

Маршем по площади Независимости прошли более пяти тысяч военнослужащих, кроме того, зрителям показали 400 единиц военной техники.

Перед гостями и участниками парада выступил президент Нурсултан Назарбаев, который заявил, что у его страны нет врагов ни в одной точке земного шара. «Казахстанская армия должна держать руку на пульсе времени и быть готовой дать отпор любой угрозе, откуда бы она ни исходила», — отметил глава государства.

Президент Казахастана поздравил ветеранов с 72-летием победы в Великой Отечественной войне.

A.M.