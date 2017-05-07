Соревнования, проходящие в Азербайджане, вносят вклад в развитие спорта во всем мире – член Совета FIG (ФОТО)

2017-05-07 13:36 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Все спортивные мероприятия, которые проходят в Азербайджане вносят вклад в развитие спорта не только в этой стране, но и во всем мире, сказала Trend член Совета Международной федерации гимнастики (FIG) из Норвегии Лиза Мандал в кулуарах ежегодного Совета FIG в Баку.

«Азербайджан имеет большой опыт в проведении соревнований мирового уровня. Вы проводите множество спортивных мероприятий. Сегодня Азербайджан знает весь мир», - сказала она.

Говоря об итогах ежегодного Совета FIG, Мандал отметила, что встреча прошла плодотворно.

«Новый президент FIG Моринари Ватанабе представил очень хороший план, который включает в себя пути дальнейшего развития гимнастики», - добавила она.

Мандал подчеркнула, что Федерация гимнастики Азербайджана проводит успешную деятельность.

«Федерация проделала большую работу за очень короткое время. Если Федерация гимнастики Азербайджана продолжит работать так же активно как сейчас, страну ждет блестящее будущее в этой сфере», - сказала она.

(Автор: Ляман Зейналова)