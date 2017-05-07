Стартовал заключительный этап Тур де Азербайджан

2017-05-07 13:25 | www.oxu.az | 2

Сегодня проходит пятый, последний этап традиционной велогонки «Тур де Азербайджан».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, тур стартовал в Баку на площади Азадлыг и финиширует там же. Велогонщики проедут 158 км.

В личном зачете после четырех этапов лидирует велогонщик “Синержи-Баку” Кирилл Поздняков. Он же лидирует среди горных гонщиков. Джон Родригес («Делко Марсель», Франция) – лучший молодой гонщик. В командном зачете лидирует «Колсс» (Украина).

Отметим, что на велогонке, которая имеет рейтинг 2.1, принимают участие 22 команды из 18-и стран.

A.M.