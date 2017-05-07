В Баку состоялась торжественная премьера фильма "Время первых" (ФОТО)

2017-05-07 13:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку в Киноцентре "Низами" состоялся торжественный вечер, посвященный премьере художественного фильма "Время первых", сообщает Trend Life. Показ прошел при организации министерства культуры и туризма Азербайджана и министерства культуры России.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели и представители дипломатических миссий, деятели культуры, искусства и науки, среди которых были генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, первый заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, посол Азербайджана в России, известный певец и композитор Полад Бюльбюльоглу, посол России в Азербайджане Владимир Дорохин, известный писатель, кинодраматург, заслуженный деятель искусств Натиг Расулзаде, прославленный джазовый пианист Салман Гамбаров и другие.

На открытии вечера министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев и министр культуры России Владимир Мединский подчеркнули, что развитие отношений между соседними странами находится на высоком уровне, в области культуры реализуется множество проектов, способствующие еще большему сближению народов. Было отмечено, что фильм посвящен нашей общей истории освоению космоса.

Авторы сценария - Юрий Коротков, Сергей Калужанов, режиссер - Дмитрий Киселёв, оператор - Владимир Башта, художник - Ангелина Терехова, продюсеры - Тимур Бекмамбетов, Евгений Миронов.

В главных ролях - Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Анатолий Котенёв, Александра Урсуляк, Елена Панова и другие.

Фильм о первом выходе человека в открытый космос снят российской кинокомпанией "Bazelevs" и студией "Третий Рим". В основу сценария легла история полета космического корабля "Восход-2" 18 марта 1965 года, который завершился выходом космонавта Алексея Леонова в открытый космос. Главный герой, космонавт Алексей Леонов, был консультантом картины.

18 марта 1965 года. СССР выигрывает технологическую гонку у Соединенных Штатов Америки. Советский космонавт Алексей Леонов первым приветствует землян из открытого космического пространства. 12 минут и 9 секунд он пробыл вне корабля "Восход-2", о чем триумфально сообщили советские медиа; телевидение транслировало на весь мир кадры человека, зависшего над бездной. Теперь космонавту надо возвратиться на корабль. Но эти 5 метров до шлюза становятся самой мучительной прогулкой в его жизни, а экстренная посадка на землю в ручном режиме - примером невероятной воли к жизни самого Леонова и его командира Павла Беляева. Наконец, главный конструктор Сергей Павлович Королев, третий главный герой картины. Фильм поет песню безумству храбрых, но предлагает думать – в современном кино это сегодня редкость.

(Автор: Вугар Иманов)