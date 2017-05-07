«Танцующий миллионер» прогулялся по Баку – ФОТО

2017-05-07 15:55 | www.oxu.az | 3

Почетный гость первого Бакинского шопинг-фестиваля (Baku Shopping Festival), итальянский бизнесмен и филантроп Джанлука Вакки, известный как звезда соцсетей – «Танцующий миллионер» совершил прогулку по Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, Джанлука Вакки посетил Площадь Государственного флага, побывал в Ичери Шехер, ознакомился с достопримечательностями столицы Азербайджана.

Фотографии, сделанные в ходе прогулки были представлены на официальной странице Бакинского шопинг-фестиваля в Facebook и Instagram.

«Баку поразил меня своей невероятной красотой и теплотой, радушием и гостеприимством людей. Я побывал в Ичери шехер, увидел Девичью башню и другие достопримечательности. Мне очень понравилась древняя архитектура города, которая удачно гармонирует с современной, восхищен азербайджанскими коврами. Я получаю здесь большое удовольствие! Это очень важно для творческого человека», - отметил ранее в беседе с представителями отечественных СМИ Джанлука Вакки.

Бакинский шопинг-фестиваль проходит с 10 апреля по 10 мая при организационной поддержке Бюро конгрессов при министерстве культуры и туризма, и охватывает сразу несколько направлений - торговлю, туризм, сферу развлечений, моды и культуры.

В рамках фестиваля многочисленные торговые центры города предлагают гостям специальные скидки, в пунктах временной торговли в широком масштабе представлены торговые марки Азербайджана и ряда зарубежных стран. В период проведения фестиваля организованы лотереи, обеспечена выдача бонусных карт. Граждане Азербайджана и иностранные туристы могут воспользоваться системой Tax Free при покупке товаров на сумму сто манатов и выше.

Также проводятся различные развлекательные программы - концерты, театральные и кинопремьеры, выставки-ярмарки, торжественные церемонии и показы мод, организованы ежедневные шоу - выступления ди-джеев и аниматоров, певцов и артистов, флешмобы, парад маскотов, танцы, выступления акробатов и т.д., способствующие превращению фестиваля в большой праздник.

A.M.