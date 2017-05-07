В уютной и дружеской атмосфере YARAT – в гостях у Тунзали Агаевой (ФОТО)

2017-05-07 13:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Современного Искусства YARAT в Баку состоялась встреча с известной певицей и композитором, заслуженной артисткой Азербайджана Тунзалей Агаевой, сообщает Trend Life.

Мероприятие вызвало большой интерес творческой молодежи и поклонников исполнительницы, среди которых были участники команды Тунзали Агаевой вокального телепроекта "Səs Azərbaycan", которым представилась возможность встретиться со звездой в уютной и дружеской атмосфере, в стороне от софитов.

Вечер был организован в таком формате, что у каждого участника создавалось ощущение, что он пришел в гости к Тунзали Агаевой, и этому способствовало не только радушное отношение самой звезды, но созданная обстановка, больше напоминающая – домашнюю, семейную.

Мероприятие вел известный теле- и радиоведущий DJ Fateh. В этот вечер Тунзаля Агаева откровенно отвечала на многочисленные вопросы, как ведущего, так и зрителей в зале. Конечно, большинство заданных артистке вопросов было связано с ее профессиональной деятельностью.

Тунзаля Агаева отметила, что создавая произведение и рассчитывая при этом на его популярность, необходимо учитывать вкус аудитории, интересы общества и другие факторы, которые нельзя обходить стороной.

"За каждым успехом обязательно стоит большой труд, это относится и к работе творческих людей. Представить произведение на суд миллионов, и чтобы оно завоевало сердца слушателей, это не легкая работа", - отметила она.

По словам певицы, сейчас известные, популярные, медийные личности являются кумирами подрастающего поколения, и они должны быть достойным примером. На них смотрят дети, представители молодежи, и поэтому известные личности должны понимать свою ответственность перед подрастающим поколением.

Героиня вечера также коснулась многих социальных вопросов, подчеркнув, что очень важна любовь и бережное отношение к родному языку, уважительное отношение к национально-духовным ценностям, традициям.

Разумеется, звезда в ходе вечера не раз исполняла свои композиции, а многочисленные поклонники артистки пели с ней в унисон. После каждой песни зрительный зал взрываться восторженными аплодисментами.

В заключение вечера Тунзаля Агаева выразила искреннюю признательность Центру Современного Искусства YARAT за организацию мероприятия, в рамках которого в теплой и дружеской атмосфере она смогла пообщаться со зрителями.

Поклонники в свою очередь поблагодарили кумира за живое общение, музыку и настоящие эмоции!

(Автор и фото - Джани Бабаева)