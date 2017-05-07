Макрон и Ле Пен проголосовали на президентских выборах

2017-05-07 14:16 | www.trend.az | 3

Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики страны и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон проголосовал в воскресенье во втором туре выборов главы государства, буквально на несколько минут опередив по времени свою соперницу — главу Нацфронта Марин Ле Пен, передает РИА Новости.

Он приехал на избирательный участок в мэрии коммуне Ле-Туке в регионе О-де-Франс около 11.00 местного времени (13:00 GMT+4) в сопровождении супруги Бриджит и большого числа телохранителей.