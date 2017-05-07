Грандиозный танец от пятикратного чемпиона мира Рафаэля Агаева – ВИДЕО

2017-05-07 16:22 | www.oxu.az | 3

Распространились новые кадры пятикратного чемпиона мира по каратэ Рафаэля Агаева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, на одной из церемоний спортсмен исполнил зажигательный танец, вызвавший бурю аплодисментов.

Отметим, что Рафаэль Агаев - пятикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы, обладатель пятого дана, капитан сборной Азербайджана по каратэ, победитель Европейских игр.

A.M.