Спецслужбы Азербайджана выявили группу военных и гражданских лиц, сотрудничавших со спецслужбами Армении

2017-05-07 14:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлена группа военнослужащих и других гражданских лиц, передававших военную секретную информацию разведывательным и специальным органам ВС Армении, говорится в совместном заявлении генпрокуратуры, минобороны, МВД и службы госбезопасности Азербайджана.

"Заявляем, что в результате проведенных расследований на основе полученной информации о планируемом осуществлении широкомасштабной провокационной деятельности со стороны разведки и органов спецслужб ВС Армении в направлении подразделений Министерства обороны Азербайджана, расположенных в Тертерском районе и жилых местностей, было установлено, что военнослужащие и другие гражданские лица, вставшие на путь измены народу и государству, со слабой волей, потерявшие гражданский дух и привязанность к родине в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджана, были привлечены к тайному сотрудничеству с вражескими разведчиками и во имя материальных интересов, в разное время добывали и передавали вражеской стороне информацию, содержащую военную тайну", - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что на основе собранных материалов третьего мая было возбуждено уголовное дело и создана оперативно-следственная группа из сотрудников вышеназванных ведомств, ведется предварительное следствие.

"В результате неотложных оперативно-следственных мероприятий предотвращены провокационные и террористические акты, планируемые в общественных местах города Баку. Привлеченные к секретному сотрудничеству группа военнослужащих и гражданских лиц были привлечены к уголовной ответственности, в отношении которых избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что в настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия в направлении выявления и привлечения к уголовной ответственности полного круга виновных лиц.

"Заявляем, что и впредь будет решительно пресекаться любая провокационная и террористическая деятельность, направленная на намеренное обострение ситуации в нашей стране, в том числе в городе Баку и других территориях республики и будут приняты сокрушительные адекватные меры", - говорится в заявлении.