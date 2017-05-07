"Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток"

2017-05-07 21:03 | www.apa.az | 3

"Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" у российского побережья Черного моря.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в сообщении компании.

"Проект реализуется строго по плану и к концу 2019 года наши турецкие и европейские потребители получат новый надежный маршрут для импорта российского газа", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Общая стоимость проекта ранее оценивалась в €11,4 млрд.