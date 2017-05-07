АБР и Азербайджан подписали кредитное соглашение по крупнейшему газовому проекту

2017-05-07 17:09 | www.oxu.az | 2

Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) в воскресенье подписали соглашение о выделении кредита в размере 500 миллионов долларов на проект разработки газоконденсатного месторождения «Шах Дениз-2».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в министерстве финансов.

Соглашение подписали министр финансов Самир Шарифов и глава АБР Такехико Накао на полях ежегодного заседания Совета управляющих банка в Йокогаме (Япония). Юбилейное (50-е) заседание АБР проходило с четвёртого по седьмое мая.

На церемонии подписания была отмечена стратегическая важность проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК). Целью проекта является обеспечение энергетической безопасности Европы и диверсификации источников поставок газа. В финансировании проекта, кроме АБР, примут участие также Всемирный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и ряд других международных финансовых институтов.

Президент АБР Такехико Накао сказал, что Азербайджан является ценным партнером и важным членом банка, и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении этого сотрудничества в будущем.

«Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проектов «Южного газового коридора». На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Запасы «Шах Дениз» оцениваются в 1,2 триллиона кубометров газа. В рамках «Шах Дениз-2» годовая добыча газа увеличится с нынешних девяти до 16 миллиардов кубометров газа. Стоимость второй стадии разработки месторождения оценивается в 25 миллиардов долларов. Получить первый газ в рамках проекта планируется в 2018 году, и он станет основным источником для «Южного газового коридора».

Газ будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки за счет расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

A.M.