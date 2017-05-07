Рафига Алиева предана земле в Аллее почетного захоронения – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-05-07 17:50 | www.oxu.az | 3

Сегодня состоялись похороны известного ученого-химика, действительного члена Национальной Академии Наук Азербайджана, доктора химических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Рафиги Алирза гызы Алиевой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, ее предали земле на Первой аллее Почетного захоронения.

Р.Алиева скончалась 6 мая на 85-м году жизни.

Отметим, сегодня прошла церемония прощания с известным ученым-химиком Азербайджана, действительным членом Национальной Академии Наук Азербайджана, доктором химических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Рафигой Алирза гызы Алиевой. В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

16:46

7 мая прошла церемония прощания с известным ученым-химиком Азербайджана, действительным членом Национальной Академии Наук Азербайджана, доктором химических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Рафигой Алирза гызы Алиевой.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу президента, в церемонии приняли участие Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

14:47

В Баку проходит церемония прощания с известным ученым, действительным членом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктором химических наук Рафигой Алиевой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в проходящем в здании НАНА церемонии принимают участие глава Администрации президента Рамиз Мехдиев, министры, ученые, члены семьи покойной и представители общественности.

Отметим, что Р.Алиева скончалась 6 мая на 85-м году жизни.

Рафига Алиева родилась 20 сентября 1932 года в городе Нахчыван. По окончании средней школы в 1951-1956 годах получила образование на химическом факультете Азербайджанского государственного университета.

Начав трудовую деятельность в 1956 году в Азербайджанском политехническом институте, Рафига Алиева с 1957 года работала в Азербайджанском государственном университете, а 1958-1960 годах младшим научным сотрудником в Институте химических проблем Академии наук Азербайджана. Получив в 1960-1963 годах образование в аспирантуре химического факультета Азербайджанского государственного университета, Рафига Алиева с 1964 года до конца жизни работала на кафедре аналитической химии университета, занимая здесь должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора. С 2001 года она заведовала научно-исследовательской лабораторией «Экологическая химия и охрана окружающей среды».

В 1970 году Рафига Алиева защитила кандидатскую, а в 1999 году – докторскую диссертацию, в том же году была удостоена звания профессора. В 2007 году была избрана членом-корреспондентом, а в 2014 году – действительным членом Национальной Академии Наук Азербайджана.

Посвятившая жизнь химической науке, Рафига Алиева отдавала все знания и умения подготовке высококвалифицированных кадров в этой области. Изыскания ученого, более полувека занимавшегося педагогической деятельностью, были посвящены установлению зависимости между параметрами, характеризующими аналитические реакции, и структурой комплексных соединений. Ряд исследований Рафиги ханум, непосредственно связанных с охраной окружающей среды, одновременно был направлен на разработку методики определения металлов с помощью органических реактивов и их выделения. Ее работы, связанные с актуальными проблемами экологии, внесли вклад в обеспечение устойчивого развития нашей страны.

Автор более 450 научных работ, 25 учебников и учебных пособий, 20 патентов, Рафига Алиева являлась членом ряда ученых советов и научных обществ. Под руководством ученого подготовлено более 20 докторов философии и докторов наук.

Плодотворная научно-педагогическая деятельность известного ученого-химика Рафиги Алиевой получила высокую оценку. За заслуги в развитии науки и образования в Азербайджане она была удостоена высшей награды независимой Азербайджанской Республики - ордена «Шохрат».

Отметим, что Р.Алиева приходилась тетей президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

A.M.