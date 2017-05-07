В Испании автомобиль протаранил группу велосипедистов, двое погибли

2017-05-07 17:50 | www.trend.az | 3

Два велосипедиста погибли, еще трое получили серьезные ранения при наезде автомобиля на группу спортсменов в испанской Валенсии, передает РИА Новости со ссылкой на газету Confidencial.

По сведениям издания, инцидент произошел на 205-м километре шоссе N-332 между населенными пунктами Олива и Дения. Женщина-водитель легкового автомобиля врезалась в группу из шести велосипедистов, что привело к гибели двух из них. Еще один спортсмен находится в критическом состоянии, двое других получили тяжелые ранения.

Как сообщается, одного из пострадавших в критическом состоянии доставили на вертолете скорой помощи в больницу в Валенсии, двое других были направлены в ближайшие клиники.

Согласно результатам анализов, в крови 28-летней женщины, управлявшей автомобилем, обнаружены следы алкоголя и наркотических веществ. По информации источников газеты, ранее у нее были судимости.

По информации агентства EFE, предполагаемая виновница происшествия задержана по подозрению в неумышленном убийстве.