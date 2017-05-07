АБР и Азербайджан подписали кредитное соглашение по крупнейшему газовому проекту (версия 2)

2017-05-07 18:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) в воскресенье подписали гарантийное соглашение и договор о выделении кредита в размере 500 миллионов долларов на проект разработки газоконденсатного месторождения "Шах Дениз-2", сообщили агентству Trend в министерстве финансов.

Документы подписали министр финансов Самир Шарифов и глава АБР Такехико Накао на полях ежегодного заседания Совета управляющих банка в Йокогаме (Япония). Юбилейное (50-е) заседание АБР проходило с четвёртого по седьмое мая.

На церемонии подписания была отмечена стратегическая важность проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК). Целью проекта является обеспечение энергетической безопасности Европы и диверсификации источников поставок газа. В финансировании проекта, кроме АБР, примут участие также Всемирный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и ряд других международных финансовых институтов.

Президент АБР Такехико Накао сказал, что Азербайджан является ценным партнером и важным членом банка, и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении этого сотрудничества в будущем.

Самир Шарифов, выступая на заседании Совета управляющих банка дал обширную информацию об осуществляемых правительством экономических реформах под руководством Президента Ильхама Алиева, а также отметил, скорейшее восстановление макроэкономической стабильности, на фоне резкого снижения цен на нефть, в результате предпринимаемых правительством превентивных шагов.

Министр отметил, что проводимая комплексная, структурная реформа наряду с усилением денежно кредитной политики и регулирования финансового сектора, также охватывает направления диверсификации экономики и ускорения развития ненефтяного сектора, поощрения экспорта, еще большего улучшения бизнес среды и привлечения инвестиций.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Запасы "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубометров газа. В рамках "Шах Дениз-2" годовая добыча газа увеличится с нынешних девяти до 16 миллиардов кубометров газа. Стоимость второй стадии разработки месторождения оценивается в 25 миллиардов долларов. Получить первый газ в рамках проекта планируется в 2018 году, и он станет основным источником для "Южного газового коридора".

Газ будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки за счет расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.