«Барселона» определилась с заменой главному тренеру Луису Энрике

2017-05-07 18:36 | www.oxu.az | 3

Испанский футбольный клуб «Барселона» определился с заменой главному тренеру Луису Энрике, который покинет команду по окончании сезона.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-президент клуба Жорди Местре.

В начале марта Энрике объявил об уходе из клуба по окончании текущего сезона.

«Мы уже определились с заменой Луису Энрике, но не будем сейчас объявлять о решении из уважения к своему тренеру», - сказал Местре.

Энрике подписал контракт с «Барселоной» в 2014 году. За время его работы «Барселона» стала двукратным обладателем Кубка Испании (2014/15, 2015/16) и обладателем Суперкубка страны 2016 года. В сезоне-2014/15 «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, в 2015 году команда стала победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.

«Барселона» возглавляет таблицу чемпионата Испании, набрав одинаковое количество очков с «Реалом» (по 84). При этом мадридцы имеют один матч в запасе.

A.M.