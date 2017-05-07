В Нигерии из плена освобождены 82 школьницы

2017-05-07 19:00 | www.oxu.az | 3

По крайней мере 82 школьницы из лицея в нигерийском городе Чибок, похищенные боевиками радикального движения «Боко харам», были освобождены в штате Борно на северо-востоке Нигерии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило агентство Синьхуа.

«Да, 82 девочки освобождены», - цитирует агентство источник в правительстве страны. По его словам, освобожденные лицеистки должны в скором времени вылететь Абуджу.

Боевики «Боко харам» в апреле 2014 года похитили из лицея в Чибоке 276 девочек. Позднее 57 из них удалось сбежать. Ранее не раз появлялась информация о том, что радикалы могли насильно выдавать девочек замуж или продавать в рабство. По данным СМИ, в общей сложности с 2009 года «Боко харам» похитила по меньшей мере 2 тыс. человек.

A.M.